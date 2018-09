Libye: Situation en Libye - L'Algérie suit avec "préoccupation" les récents développements

Alger — L'Algérie suit avec "préoccupation les récents développements" que connaît la situation en Libye marquée par "l'intensité de la violence" à Tripoli, et lance un appel "urgent" à toutes les parties libyennes pour mettre fin aux affrontements, indique dimanche le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué.

"L'Algérie lance un appel urgent à toutes les parties libyennes à l'effet de mettre fin aux affrontements et de faire prévaloir la raison et la sagesse" (MAE)

"L'Algérie suit avec préoccupation les récents développements que connaît la situation en Libye marquée par l'intensité de la violence à Tripoli et ses graves conséquences sur la population qui paye le prix fort en pertes de vies humaines, de blessés, de personnes déplacées et de destruction d'infrastructures", précise la même source.

Face à cette situation, "l'Algérie lance un appel urgent à toutes les parties libyennes à l'effet de mettre fin aux affrontements et de faire prévaloir la raison et la sagesse", ajoute le communiqué, soulignant que "ces graves dérives éloignent davantage la perspective de la solution politique à laquelle aspire le Peuple frère libyen et rappelle l'importance capitale de la défense des intérêts suprêmes de la Libye avant toute autre considération, loin de toute ingérence extérieure, et ce dans le cadre de l'approche consensuelle prônée par les Nations Unies".

Elle réitère également sa détermination à "n'épargner aucun effort, comme elle l'a toujours fait, pour accompagner ce pays frère et voisin sur la voie du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale ainsi que pour la mise en place d'institutions nationales fortes et unies, seules à même de préserver l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Libye et l'unité de son peuple", conclut le MAE.