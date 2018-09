Algérie: L'offensive du 20 août fut "un second départ" pour la révolution de libération algérienne

Constantine — L'offensive du 20 août 1955 sous la direction du chahid Zighoud Youcef fut "un second départ" pour la révolution de libération algérienne, a estimé dimanche à Constantine Dr. Laamri Moumène de l'université Abdelhamid Mehri (Constantine-2).

Dans sa communication lors de la conférence historique "Zighoud Youcef, itinéraire d'un chef" tenue à l'occasion du 62ème anniversaire de la mort de cet héro, le même universitaire a relevé que cette offensive qui fut une opération exceptionnelle par son organisation a montré que la révolution était "capable de frapper n'importe quand et n'importe où".

Pour l'intervenant, il est impossible de séparer Zighoud de cette épopée historique de la glorieuse révolution ayant révélé la cohésion profonde du peuple algérien.

De son côté, le président du forum scientifique du Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de libération nationale, Moussa Loucif, a souligné que "Zighoud a été le premier à constituer des unités chargées de communiquer avec le peuple pour le mobiliser autour de la lutte armée" car, a-t-il souligné, il était conscient que le réservoir de la révolution est la campagne et les villages et que la révolution était la responsabilité de tout le peuple et non pas seulement de ceux qui l'avaient déclenchée.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui a présidé l'ouverture de cette rencontre, a souligné que Zighoud Youcef fut un des hommes exceptionnels de l'Algérie et un des artisans de l'épopée du combat libérateur dont la vie et le militantisme constituent "une source de lumière pour les futures générations".

M. Zitouni a invité la nouvelle génération à "préserver le legs des chouhada et être à la hauteur de leurs sacrifices afin de poursuivre les programmes en cours dans le pays avec des pas fermes vers la prospérité sous la direction avisée du président de la République Abdelaziz Buteflika".

Les membres de la famille du chahid Zighoud Youcef ont été honorés au terme de la conférence.