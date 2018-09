Algérie: L'OPEP rend hommage au président Bouteflika pour ses efforts en faveur d'un marché pétrolier stable

Le comité ministériel conjoint des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP était réunis à… Plus »

Ce qui avait été suivi par des visites effectuées au cours de l'année 2016 en Algérie, par des Présidents, des chefs de gouvernement et des ministres de l'Energie de pays producteurs de pétrole pour se concerter avec le président de la République, afin d'identifier les voies et moyens de stabiliser les cours du brut sur le marché international.

Coïncidant avec la célébration du deuxième anniversaire de l'Accord d'Alger de septembre 2016, cet hommage se veut une reconnaissance de la sagesse et des efforts du président Bouteflika à travers des actions de concertation et de dialogue en direction de pays producteurs de pétrole y compris non-OPEP, en vue de soutenir les prix du pétrole.

Alger — Un hommage a été rendu dimanche à Alger par l'OPEP au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en marge de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays OPEP et non-OPEP (JMMC), et ce, pour ses efforts engagés en faveur d'un marché pétrolier stable, garantissant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs.

