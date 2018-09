Algérie: Zitouni - Début du recensement des crimes perpétrés contre le peuple algérien durant la colonisation

Le comité ministériel conjoint des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP était réunis à… Plus »

L'objectif de cette action est de "faire connaître au peuple algérien les crimes qui avaient été commis à son encontre durant cette période", a souligné le ministre qui a fait état de la constitution d'une autre équipe qui œuvre à recenser ce qu'a laissé le colonialisme français après 1962 de bombes, de mines et de fils barbelés le long des lignes Challe et Morice qui ont continué de faire des victimes jusqu'à fin 2016.

- Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé dimanche à Constantine que son département a entamé, par le biais du Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de libération nationale (1954/1962), une opération de recensement de tous les crimes perpétrés contre le peuple algérien par le colonialisme français de 1830 à 1962.

