Algérie: Ministre saoudien de l'Energie - Maintien de la résolution OPEP-non OPEP de juin dernier

Alger — Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled El Falih, a indiqué que la réunion du JMMC tenue dimanche à Alger a décidé de maintenir la résolution de la réunion OPEP-non OPEP de juin dernier à Vienne.

Dans une déclaration faite à la presse à l'issue de la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non-OPEP (JMMC), M. El Falih a expliqué que cette décision consiste à atteindre un niveau de production équivalant à 100% du respect de l'accord de baisse de la production.

"Nous nous sommes rapprochés des 100% durant le mois de juillet. Mais au mois d'août, il y a eu un recul en raison des travaux de maintenance (dans l'industrie pétrolière) au Kazakhstan", a-t-il poursuivi.

Selon lui, en septembre et octobre 2018, "nous nous rapprochons des 100% et le marché est stable, tandis que l'offre et la demande sont rapprochées".

A ce propos, il a soutenu que la stabilité du marché pétrolier a été obtenue grâce aux efforts des pays producteurs OPEP et non OPEP et se poursuivra pour le reste de l'année.

En 2019, a-t-il ajouté, le plus important est de voir comment s'adapter à l'augmentation de l'offre de la part des pays membres pour faire durer la stabilité et éviter les perturbations.

Par ailleurs, il a affirmé que cette réunion du JMMC d'Alger a été "une réussite sur les plans d'organisation et de décision".