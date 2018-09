Algérie: Stabilité du marché pétrolier - Le "rôle distingué" de l'Algérie et du président Bouteflika salué

Ce qui avait été suivi par des visites effectuées au cours de l'année 2016 en Algérie, par des Présidents, des chefs de gouvernement et des ministres de l'Energie de pays producteurs de pétrole pour se concerter avec le président de la République, afin d'identifier les voies et moyens de stabiliser les cours du brut sur le marché international.

"Nous étions venus en Algérie en 2016, une année de turbulence, en tant que pays OPEP et non OPEP, et nous étions parvenus, grâce aux efforts du président Bouteflika, à conclure un accord historique qui avait permis un retour de la stabilité du marché du brut ", a souligné le président en exercice de l'OPEP.

Intervenant lors d'une cérémonie organisée par l'OPEP, en marge de la réunion du Comité ministériel de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays OPEP et non-OPEP (JMMC), pour rendre hommage au Président Bouteflika, M. Al Mazraoui, qui est également le ministre émirati de l'Energie, a affirmé que l'OPEP a toujours fait appel à l'Algérie "dans les moments durs" et elle a toujours trouvé le "soutien" du président Bouteflika.

- Le président de l'OPEP, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a salué dimanche à Alger le "rôle distingué" de l'Algérie et, à sa tête, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sein de cette organisation, pour la stabilité du marché pétrolier au profit des producteurs et des consommateurs.

