Algérie: Formation professionnelle - La prochaine étape du secteur se concentrera sur le renforcement du partenariat

Relizane — Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a souligné, dimanche à Relizane, que son secteur oeuvrera dans la prochaine étape au renforcement et à la promotion du partenariat.

A la presse en marge de sa visite dans la wilaya où il a donné le coup d'envoi de la rentrée professionnelle de la session de septembre, le ministre a déclaré que la prochaine étape du secteur verra le renforcement et la promotion du partenariat, surtout au niveau local en activant les comités de wilayas de partenariat pour dégager des plans de formation utiles développant les filières d'excellence avec des entreprises économiques.

La nouvelle loi portant sur l'apprentissage vise à adapter ce mode de formation avec les besoins de l'économie nationale en associant les entreprises économiques pour accueillir plus d'apprentis afin de leur permettre d'acquérir des compétences et des qualifications professionnelles et aux entreprises de les recruter sans passer par les procédures en vigueur dans le domaine de l'emploi, a-t-il indiqué.

Le ministre a présidé, dimanche à l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de Relizane, l'ouverture officielle de la session de septembre de la formation professionnelle.

A cette occasion, Mohamed Mebarki a remis des clés de logements de fonction à 20 bénéficiaires du secteur.

Par ailleurs, il a présidé une cérémonie de signature de deux conventions l'une entre la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels et la direction de l'administration locale (DAL) pour la formation de 727 travailleurs des cantines scolaires et la deuxième entre le complexe industriel de textile algéro-turc "Tayal" de Sidi Khettab (Relizane) et la direction du secteur en matière d'apprentissage leur donnant la priorité de recrutement aux bénéficiaires de stages.

Le ministre a également inauguré un institut national spécialisé en formation professionnelle dans la daira de Oued Rhiou et un CFPA à Sidi Khettab.