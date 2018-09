Algérie: Formation professionnelle - Recrutement prochain de 2.000 formateurs pour encadrer les nouvelles spécialités

Relizane — Quelque 2000 formateurs seront recrutés prochainement pour encadrer les nouvelles spécialités et structures de la formation professionnelle au niveau national, a annoncé dimanche à Relizane le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

Lors de la cérémonie de lancement de la rentrée professionnelle de la session de septembre 2018, le ministre a souligné que ces formateurs seront bientôt recrutés pour encadrer les nouvelles spécialités et prendre en charge les établissements nouvellement créés dans le pays.

Ces nouveaux postes seront répartis sur 40 établissements de formation nouveaux dont 13 instituts, 24 CFPA et 3 instituts d'enseignement professionnel, a indiqué M. Mebarki, affirmant que l'Etat "déploie de grands efforts pour assurer le fonctionnement des établissements de formation, relever leur rendement, améliorer la qualité de formation, moderniser les équipements, recruter des encadreurs et lever le gel sur les projets en application des instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre a procédé, à l'occasion de la cérémonie de la rentrée de formation, à la remise des clés de 20 logements de fonction à leurs bénéficiaires du secteur de la formation professionnelle.

En outre, Il a présidé la cérémonie de signature de deux conventions l'une entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels et la direction de l'administration locale (DAL) de la wilaya pour former 727 employés pour les cantines scolaires et la deuxième avec le complexe industriel de textile algéro-turc "Tayal" de Sidi Khettab (Relizane), en plus l'inauguration d'un institut national spécialisé en formation professionnelle dans la daira de Oued Rhiou et un CFPA de Sidi Khettab.