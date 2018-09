Algérie: Echanges culturels algéro-italiens - Le trio musical "Mavena" à l'affiche du TR d'Oran

Le comité ministériel conjoint des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP était réunis à… Plus »

Cet événement co-organisé par le ministère de la Culture et l'Institut culturel italien d'Alger, verra les musiciens revisiter plusieurs partitions du répertoire classique légué par des compositeurs universels à l'instar de Vivaldi, Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart.

Le groupe composé du pianiste Massimiliano Sinceri et des violonistes Vera Aït Tahar et Nazim Aït Yahia, animera un concert intitulé "de Cordes et d'Accords" proposé au titre de sa tournée en Algérie, a précisé à l'APS M. Senouci.

