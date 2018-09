Algérie: Kick-boxing/Mondial-2018 - L'Algérie s'adjuge 11 médailles dont 6 en argent

Le comité ministériel conjoint des pays de l'OPEP et des pays non-OPEP était réunis à… Plus »

En prévision de ces championnats du monde cadets et juniors, les sélections algériennes cadettes et juniors ont effectué plusieurs stage de préparation depuis le mois d'août dernier.

Les médailles de bronze sont revenues chez les cadets à Fodil Mesbah (-45 kg), Youssef Derbi (- 51 kg), Mohamed Amine Boudahi (-67 kg), et chez les juniors à Seifeddine Belagraa (-54 kg), et Mohamed Belarbi (- 67 kg).

Les médailles d'argent ont été gagnées chez les cadets par Aymen Boutaghane (- 54 kg), Oum-El-Az Ouali (- 56 kg), Chahinaz Bouaicha (+ 60 kg) et chez les juniors par Khoula Merzak (- 52 kg) ainsi que Kabaz Ahmed (-42 kg) et Loucif Oubelaid (- 51kg).

Alger — La sélection algérienne de Kick-Boxing a pris la 34e place au classement final du championnat de la discipline réservé aux catégories (juniors et cadets des deux sexes) disputé du 15 au 23 septembre à Venise (Italie) avec la participation de 65 pays, en décrochant 11 médailles (6 en argent et 5 en bronze).

