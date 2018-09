Gabon: Port Gentil - Le "PDS" s'éclate

"Considérant que depuis un certain temps, la situation politique du PDS s'est dangereusement dégradée par la formation et l'entretien insidieux de deux tendances pour une hégémonie familiale contribuer à annihiler l'avenir de bon nombre de cadres d'apporter leur appui significatif au développement harmonieux des populations" ont-ils relevé dans la déclaration lue par Henri Boudzanga Tsoulou.

Avec armes et bagages, le coordonateur membre du bureau national du PDS, Henri Boudzanga Tsoulou, Octave Davy Rokwhewa, coordonnateur des jeunes et membre du bureau national sont partis avec fracas. Un autre démissionnaire non moins important, c'est Hervé Angoué l'un des fondateurs du PDS.

Après les 1er et 2eme arrondissements, plusieurs responsables du PDS dans le 3eme arrondissement de Port Gentil ont quitté le bateau de Me Ndaot Rembogo.

