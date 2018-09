Gabon: MOABI - Une ville plongée dans le noir une fois la nuit tombée

A Moabi à la tombée de la nuit ;on ne voit plus que du noir. L'éclairage public est inexistant dans toutes les rues de la ville, alors que les lampadaires sont pourtant bien visibles aux abords de la route. Dans cette partie de la Nyanga,une province du Gabon,les plaintes sont parfois légions.

A Moabi, lorsque l'après-midi tire vers sa fin et que le début de soirée s'annonce, la ville est peu à peu obscurcie. A partir de cet instant ; l'obscurité prend le pas sur la lumière dans la ville. Aucune zone de la ville n'échappe à cette dure réalité. Même « Miamba » qui est le quartier qui regroupe les services administratifs et commerciaux de la ville est aussi touché.

La faute au récurrent problème de baisse de tension du groupe électrogène qui alimente la commune de Moabi en eau et en électricité : « L'alimentation en eau et en électricité à Moabi dépend d'un groupe électrogène. Une méthode d'alimentation qui était jadis efficace, présente aujourd'hui des limites, au regard de l'accroissement de la population détentrice de compteur d'eau et de courant. », a laissé entendre un résidant du quartier "Djaba".

Les lampadaires d'éclairage public ne sont plus fonctionnels depuis belle lurette. Ils ornent les rues et les ruelles de la ville depuis près de cinq (5) ans sans qu'aucune autorité ne daigne lever le petit doigt pour endiguer le phénomène. Cette situation qui tend à s'éterniser ne facilite guère la circulation dans la ville, aux dires d'un riverain : « Il n'est vraiment pas du tout facile de circuler dans les quartiers ou dans la ville une fois la nuit tombée. Tous les habitants de la ville sont munis d'une lampe torche lorsqu'ils souhaitent se déplacer nuitamment. Ceci demande un certain courage lorsqu'on pense à toutes les histoires de sorcelleries qui sont comptés çà et là par nos parents et certains de nos amis... ».

Moabi,comme bien d'autres cités souhaitent vivement que la lumière soit !