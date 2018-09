Burkina Faso: UACO 2019 - Le ministère en charge de la communication s'active

Le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Djandjinou, a présidé le vendredi 21 septembre 2018 à Koudougou, l'ouverture d'un atelier de réflexion sur les Universités africaines de la communication de Ouagadougou(UACO), édition 2019.

La 11e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou(UACO) se tiendra en 2019. Et pour réussir cette édition, le ministère en charge de la communication veut se doter les moyens appropriés pour le succès de ce grand événement des hommes de médias. C'est pourquoi, il a jugé utile de mener la réflexion pour une meilleure organisation des prochaines UACO. Aussi, les experts commis à la tâche avaient comme objectifs spécifiques en se déplaçant à Koudougou, de faire le bilan de l'édition 2017 des UACO, de déterminer le thème principal et les sous- thèmes qui feront l'objet de communications, de dégager les grands axes et les grandes articulations des UACO et enfin, d'esquisser des pistes pour une mobilisation sociale, une recherche de partenaires et de sponsors en vue du financement de l'activité.

Sur la base des documents préparatoires, les participants à l'atelier ont travaillé en plénière pour aboutir à un document final qui oriente le déroulement des UACO 2019. Le ministre de la Communication et des Relations avec le parlement a rappelé que les UACO sont devenues un cadre panafricain voire international d'échanges et de partage d'expériences regroupant des experts et des professionnels de l'information et de la communication. C'est pourquoi, il a estimé que l'atelier de Koudougou est d'une grande importance.

Car, il permet de porter une réflexion profonde sur une grande manifestation africaine chère au monde de l'information et de la communication. Aussi, le ministre a souhaité que l'atelier explore les voies et moyens à même de permettre d'atteindre les objectifs fixés pour l'édition 2019. Le représentant de la délégation ivoirienne, Andy Kouassi, directeur de la Communication et des Relations publiques du ministère ivoirien de la Communication, des Médias, porte-parole du gouvernement, a d'abord salué l'initiative du ministre burkinabè en charge de la communication qui a bien voulu associer la Côte d'Ivoire non seulement à ce grand événement du monde des médias et de la communication, mais surtout à sa préparation.

Pour lui, le défi commun de nos gouvernements est d'adapter nos communications aux enjeux actuels et futurs, de renforcer nos stratégies de communication de proximité tout en encourageant les gouvernements à créer de la sympathie avec les populations. Se prononçant sur l'organisation des UACO, il a indiqué que l'initiative d'organiser ces rencontres biennales d'échanges et de partage d'expériences interpelle tous, du fait du rôle important des médias, des réseaux et des nouveaux médias dans l'information et la formation du citoyen.

Mais aussi dans la réduction des tensions sociales et la facilitation du dialogue entre les peuples. La dernière édition des UACO s'est tenue du 16 au 18 novembre 2017 sous le thème : « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». Organisé annuellement à sa création en 2004, les UACO sont devenues biennales à partir de 2011 afin de se donner du temps pour mieux préparer son organisation et sa réussite qui, au fil des années, avaient pris une dimension africaine et internationale.