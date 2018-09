Burkina Faso: 88e fête nationale de l'Arabie saoudite - Le « succès story » du Royaume partagé à Ouagadougou

A l'occasion du 88e anniversaire de la naissance du Royaume d'Arabie saoudite, l'ambassadeur, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi , a convié personnalités et amis à un diner, le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou.

Il y a de cela 88 ans que feu le Roi Abdulaziz Ben Abdulrahman Al Saoud fondait le royaume d'Arabie saoudite. L'Ambassade du Royaume à Ouagadougou a célébré cet anniversaire avec les amis du Burkina Faso, dans la soirée du vendredi 21 septembre 2018. Au cours d'un dîner offert à ses convives, l'ambassadeur saoudien, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a conté le

« succès story » de son pays et loué les liens solides qui l'unissent au Burkina Faso. Pour le diplomate, c'est en transcendant « la division et la rivalité » que le père-fondateur a su mettre en avant les valeurs « d'union et de complémentarité » pour bâtir une nation solide. « Feu le roi et ses fils ont réussi grâce à leur sagesse et clairvoyance, à faire avancer le pays afin qu'il soit parmi les Etats développés, tout en préservant son héritage et son histoire sociale, religieuse et culturelle », a-t-il témoigné.

De nos jours, a indiqué Dr Al-Hamoudi. Le royaume connaît « un renouveau sans précédent dans tous les domaines » et poursuit son objectif de réaliser la vision 2030 qui entend faire de l'Arabie saoudite un « Etat fort, florissant, accessible et ouvert à tous », avec pour socle, un islam fondé sur la modération et l'acceptation de l'autre. « Comme l'a si bien décrit le jeune prince Mohamad Ben Salman Ben Abdulaziz, les succès story commencent par une vision et la meilleure est celle créée sur la base des atouts et des points forts qu'on possède. Nous avons foi en Dieu qui nous a offert une nation précieuse », a soutenu l'ambassadeur.

Dans ses rapports au monde, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi a indiqué que l'Arabie saoudite tisse des relations d'amitié et de coopération avec les autres Etats sur les principes de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires internes. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, le royaume, en collaboration avec d'autres Etats, entend créer une alliance pour contrer l'Iran qui a soutenu « les milices » dans le renversement du gouvernement élu du Yémen.

« Un partenaire privilégié au développement »

Sur le plan bilatéral, le diplomate saoudien a affirmé que la coopération entre son pays et le Burkina Faso connaît « un saut majeur et exemplaire » dans les domaines politique, économique, sécuritaire, militaire, culturel et social. « Les trois visites du président du Faso en Arabie saoudite en l'espace de deux ans ont été couronnées par la signature d'accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité et de l'échange d'information et du transport aérien », a souligné l'ambassadeur. Il a remercié les premières autorités burkinabè qui se sont investies pour faciliter les conditions du pèlerinage à la Mecque de leurs compatriotes.

Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi leur a également traduit sa reconnaissance pour la « chaleureuse hospitalité » à son égard depuis son arrivée au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a déclaré que l'Arabie saoudite est l'un des partenaires privilégiés en matière de développement. « Nous sommes présents à cette cérémonie pour témoigner notre reconnaissance à ce pays ami qui a toujours été présent à nos côtés chaque fois que besoin en est. Tout récemment, nous avons bénéficié d'une importante aide alimentaire pour venir au secours des populations vulnérables.

L'Arabie saoudite est l'un des grands contributeurs du PNDES », a détaillé Alpha Barry. Et de préciser qu'à travers le Fonds saoudien pour le développement, de nombreux projets économiques et sociaux sont financés au Burkina Faso. Dans la lutte contre le terrorisme, le chef de la diplomatie burkinabè a rappelé que le royaume a offert 100 millions d'euros aux pays-membres de la force conjointe G5 Sahel. « C'est l'une des plus grandes contributions de cette Force », a-t-il ajouté.