Burkina Faso: Assemblée générale du MPP - Triompher de l'insécurité pour le PNDES

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a organisé dans le cadre de sa rentrée politique 2018-2019, une assemblée générale, le samedi 22 septembre 2018, à Ouagadougou. Placée sous le thème : « Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDES dans l'unité et la discipline », ce cadre a permis aux militants, Paul Kaba Thiéba et Alassane Bala Sakandé, de faire le bilan de leurs actions au gouvernement et à l'Assemblée nationale.

A l'occasion de la rentrée politique du Mouvement du peuple pour le progrès(MPP), une assemblée générale a été organisée, le samedi 22 septembre 2018. Ainsi, tous les militants venus des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou et des différentes communes rurales environnantes, ont eu droit à un exposé de toutes les actions menées par le pouvoir exécutif et législatif depuis leur prise de pouvoir. Selon, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le Burkina Faso travaille. « La preuve : l'économie du pays qui était à plat à notre arrivée, s'améliore d'année en année. Des routes sont bitumées, des écoles, des structures sanitaires construites et des emplois créés pour les jeunes et les femmes. Très prochainement, le programme de création sera reconduit pour le financement des microcrédits et des microentreprises », a-t-il souligné. A cela, le Premier ministre a ajouté, l'électrification des villes et villages et la construction de forages entre autres.

Pour le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le vote des Burkinabè de l'étranger sera une réalité. « Cela a été possible grâce à un travail acharné des députés à l'hémicycle », a-t-il ajouté. Actualité oblige, la question de l'insécurité que vit le Burkina Faso a servi de menu principal lors des échanges. Et pour cause, le pays des Hommes intègres fait face à des agressions répétées dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. « Avec comme mode opératoire, les attaques des postes de police et de gendarmerie, le recours aux mines artisanales, le harcèlement des forces de défense et de sécurité par des attaques meurtrières, ces ingénieurs du mal veulent créer une psychose au sein des populations et porter atteinte au moral des FDS », a indiqué le président par intérim du MPP, Simon Compaoré. Le Premier ministre, tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, a confié que le président du Faso a donné des instructions pour que les ayants droit des défunts soient pris en charge.

S'unir pour vaincre

Pour lui, le chef de l'Etat a aussi travaillé à reconstruire, une armée « professionnelle et républicaine » et est en voie de mieux l'équiper. Et, c'est en ces instants, de l'avis du président par intérim du parti au pouvoir, que la mère-patrie a besoin de tous ces fils et filles unis, de toutes obédiences politiques. Malheureusement, a déploré Simon Compaoré, les adversaires politiques prétendent que ces situations difficiles arrivent au Burkina Faso parce que le MPP et ses alliés sont incapables de répondre aux attentes des populations et de garantir l'intégrité territoriale et ils croient pourvoir en tirer profit avec la marche du 29 septembre 2018. « Le parti invite les Burkinabè à soutenir le gouvernement qui œuvre avec détermination pour ramener dans les meilleures délais, le calme et la sérénité dans les régions concernées par ces attaques et permettre ainsi aux populations d'y relancer l'économie », a-t-il rassuré. Il importe pour le MPP, a poursuivi M. Compaoré, de se mettre en ordre de bataille pour surmonter le défi sécuritaire dans la discipline, l'unité et la cohésion. Et le Premier ministre d'affirmer qu'à l'heure du bilan, l'opposition politique constatera les actions avec des chiffres à l'appui.

Par ailleurs, le président par intérim du MPP a précisé que très prochainement, le processus de renouvellement des structures du parti prendra fin. « A ce propos, nous sommes déjà à 38 sections mises en place. Il ne reste que 7 instances », a noté le secrétaire exécutif du comité des jeunes du MPP, Lassané Savadogo. Juste après, seront entamées des séances de formation au profit de tous les responsables des différents bureaux. A cette rentrée politique, par la voix de M. Compaoré, le MPP a invité ses militants dès à présent à resserrer les rangs pour assurer une victoire sans appel dans les urnes en 2020. Il a également félicité le déroulement du procès du putsch manque de 2015 qui permettra de situer les responsabilités. « Nous croyons en l'indépendance de notre justice et sommes optimistes quant à son aboutissement » a-t-il indiqué.