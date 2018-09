Burkina Faso: Situation sécuritaire nationale - Les élus locaux engagés aux côtés du gouvernement

L'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l'Association des régions du Burkina Faso (ARBF) ont rencontré le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou. A cette occasion, elles ont affirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du gouvernement.

La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ne laisse pas les organisations faitières des communes et des régions indifférentes. C'est pourquoi, l'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l'Association des régions du Burkina Faso (ARBF) ont rencontré le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou. Avec lui, les autorités communales et régionales ont non seulement échangé autour des attaques terroristes, mais également marqué leur engagement dans la lutte commune qui est de bouter le phénomène hors des contrées du Burkina Faso.

En sus, l'AMBF et l'ARBF ont fait une déclaration sur la situation sécuritaire du pays et échangé des paraphes matérialisant leur engagement dans la lutte. Selon le président de l'ARBF, Eric Koudiahime Tiemtoré, les attaques terroristes que le Burkina Faso vit, sont d'une rare violence et s'inscrivent dans une tentative de déstabilisation du pays. Face à la multiplicité des attaques sur le territoire notamment dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest, les faîtières des collectivités territoriales se sont engagées à apporter leur contribution pour un climat social apaisé.

Ainsi, elles ont réaffirmé leur soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux parents des victimes ainsi qu'à tout le peuple burkinabè. Et pour ce faire, M. Tiemtoré a invité tout le peuple burkinabè à un sursaut patriotique afin de contrer les forces du mal. Selon la maire de l'arrondissement n°9 de Ouagadougou, Rasmata Kagambèga, cet acte des élus locaux s'inspire du fait que le combat contre le terrorisme doit partir des populations à la base. Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a salué l'initiative des collectivités territoriales et a invité le peuple burkinabè au combat commun car la situation de crise que le pays connaît ne peut être résolue que par une synergie d'actions. « L'impuissance des FDS dans certains cas d'attaque n'est pas une affaire de personne mais plutôt une affaire structurelle. L'armée manque d'équipement suffisant et le gouvernement travaille à pallier cette situation », a-t-il dit. Paul Kaba Thiéba a également appelé les acteurs politiques burkinabè à se passer de leurs différends et à s'engager dans le combat contre les ennemis communs.