Burkina Faso: France - La coopération revisitée avec Jean Yves Le Drian

Le second, en décembre, concerne le Burkina Faso et coïncidera avec l'anniversaire du discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou, l'an passé. « Nous avons aussi échangé sur la situation sécuritaire et sur la manière de renforcer encore nos liens, et l'efficacité de nos forces dans le cadre du G5 Sahel. Nos forces sont collectivement déterminées », a-t-il souligné. Le ministre français des Affaires étrangères a dit avoir transmis les « salutations et les considérations » du président Macron à son homologue burkinabè.

Le chef de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian est « satisfait » de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. C'est ce qu'il a confié aux journalistes après plus d'une demi-heure d'entretien avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la matinée du samedi 22 septembre 2018 à Bamako, au Mali. Avec son hôte, ils ont discuté d'un calendrier d'actions inhérentes à sa prochaine visite à Ouagadougou. Jean Yves Le Drian a précisé que le président Kaboré viendra également à deux reprises en France dans le dernier trimestre de l'année. Le premier séjour qui aura lieu en novembre est relatif à la commémoration du 100e anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918.

