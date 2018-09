Burkina Faso: Les vertus du dialogue

Visites aux autorités coutumières et religieuses, accords de sortie de crise entre syndicats des transporteurs, concertations avec la Majorité, l'Opposition politique et l'Unité d'action syndicale (UAS)... le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a multiplié les rencontres avec les principaux animateurs de la vie publique du Burkina Faso au cours de la semaine écoulée.

Le dialogue avec ces composantes de la société semble avoir une saveur particulière par ces temps qui courent et sonne comme une réponse à l'appel à l'unisson lancé çà et là, face aux attaques presque quotidiennes qui endeuillent le pays. Signe des temps, les représentants de l'UAS et ceux de l'opposition ont eu des propos pleins d'espoir, promettant une solidarité agissante à l'endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et esquissant « des propositions constructives » à l'attention d'un exécutif naturellement tout ouïe. Face à l'adversité, la classe politique s'est-elle rendue à l'évidence que le jeu démocratique n'est autre chose que le dialogue permanent, comme le symbolise l'arbre à palabre dans nos communautés traditionnelles?

Même s'il est trop tôt pour présager de l'issue de ces concertations tous azimuts, le gouvernement peut se satisfaire déjà d'avoir pu battre en brèche le mur de méfiance, voire de suspicion qui était en train de s'ériger entre les gouvernants, les partenaires sociaux et certaines organisations politiques à travers des prises de position trop tranchées, ne tenant pas toujours compte d'une situation sécuritaire particulièrement tendue. Cette avancée est à l'actif du dialogue (politique). Et c'est ce que beaucoup d'entre nous attendent des politiques, qu'ils fassent de l'espace public, un terrain de compétition des réponses aux préoccupations des citoyens, chacun assumant, par ailleurs sa différence programmatique et idéologique.

Cette union sacrée autour de l'essentiel est toujours attendue autour d'un autre sujet brûlant : les dossiers pendants, pour lesquels il faudra que les Burkinabè puisent encore et toujours dans les vertus inépuisables du dialogue. En effet, si nous convenons tous qu'une bonne administration de la justice est un préalable à la réconciliation nationale, force est de reconnaître que dans le cas du Burkina Faso, celle-ci peut être difficile, dans certains cas, devant les juridictions classiques. Non pas en raison d'une quelconque incompétence ou partialité de la juridiction qui sera saisie, mais principalement du fait que l'on dissertera sans finir sur l'élément matériel de l'infraction avec le risque de voir des juridictions internationales s'immiscer dans la conduite de ces dossiers. Il est connu en droit que si l'élément psychologique (l'intention) fonde tout crime ou délit, c'est sur la base de l'élément matériel que le juge tranche.

Or, dans certaines affaires criminelles, l'élément matériel n'existe plus ou a disparu du fait que ces actes ont été commis il y a très longtemps. Si nous persistons dans la voie de la justice classique, il est fort à craindre qu'il y ait des blocages avec, au bout, une exaspération du peuple qui criera au complot politique. Devant cette impasse prévisible, et face à "l'enchevêtrement " de certains crimes, seule la justice transitionnelle (l'idée n'est pas nouvelle) peut permettre d'apaiser les cœurs et nous ramener sur le droit chemin.

Avec l'appui des coutumiers et des religieux, nous pouvons sortir de cette impasse, car, ainsi que l'a rappelé le roi du Gulmu, Kupiendieli, lors de la rencontre des têtes couronnées à Ouahigouya, "la vraie paix est entre nos mains et il faudra qu'on l'accepte vraiment. " Que l'on n'y voit surtout pas derrière cette idée, une prime à la politisation des coutumiers pour la simple raison que si les garants de la tradition peuvent être politisés, la coutume, elle, ne peut pas l'être et ne le sera jamais. Dans sa situation actuelle, ce n'est donc guère d'une refondation judiciaire encore moins politique que le Burkina Faso a besoin, mais plutôt d'une refondation culturelle, sur la base, encore une fois, du dialogue, pour retrouver ses vertus d'intégrité.

En optant de rencontrer les forces vives de la Nation, et en diligentant des missions à l'intérieur du pays dans le même but, le président Kaboré montre qu'il a intégré cette donne dans sa gouvernance. Il peut donc, avec l'appui de tous, apparaître comme un rédempteur qui aura mérité de la Nation, s'il va au bout de cette mission salvatrice. Et, pour les sceptiques, rappelons avec les Saintes écritures, que "le pardon élève celui qui le donne." Ensemble donc, recousons notre tissu social par les vertus du dialogue.