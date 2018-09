Tunisie: L'Université de Sousse à l'honneur

L'Université de Sousse -- représentée par les étudiants de divers établissements supérieurs de la région à vocation économique et managériale -- a eu la possibilité de concevoir des projets de création d'entreprises innovatrices.

A noter que les étudiants ont suivi auparavant, et tout au long des mois qui ont précédé la compétition, un programme de formation et d'accompagnement pour acquérir les compétences nécessaires pour créer leurs propres start-up et bénéficier d'un coaching personnalisé, et ce, afin de construire et d'établir leur business plan ou plan d'affaires.

A remarquer que cette compétition a regroupé des étudiants venant d'Espagne, de France, d'Italie, du Liban, du Maroc et de Tunisie qui ont présenté des projets de start-up variés portant sur «l'alimentation», les «Fake News Detection» (détection de fausses nouvelles ou intox), «la médecine vétérinaire», «les nouvelles technologies»...

Le premier prix de la compétition internationale «START-CUP» a été décerné à l'équipe d'étudiants de l'Université de Sousse en présence du professeur français «Albert Fert», détenteur du prix Nobel de physique en 2007, pour leur projet d'application mobile, destiné aux sourds-muets et baptisé «EasyCom».

Signalons que les étudiants-lauréats de l'Université de Sousse s'envoleront au début du mois d'octobre prochain à Rome afin de visiter des incubateurs italiens d'entreprises et suivre une formation pratique pour concrétiser et mettre en application effective leur projet primé et titré «EasyCom».

Contacté à cette occasion, le professeur Ali Mtiraoui -- président de l'Université de Sousse -- nous a exprimé sa grande satisfaction et sa fierté pour l'octroi du 1er prix du meilleur plan d'affaires lors de la compétition internationale des start-up de Messine baptisée «START-CUP» . Il a indiqué que le projet «RESUME» -- financé par la commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+ et coordonné par l'Union des universités de la Méditerranée -- encourage ainsi la collaboration et la mise en réseau des universités, des décideurs, des étudiants, des acteurs de la société civile et des ONG internationales et vise à établir une vision sur l'avenir de l'entrepreneuriat dans la région méditerranéenne.