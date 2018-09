Madagascar: Solidarité - Tous et toutes pour Fanaiky

Selon les récents bilans effectués sur le maître de la basse Fanaiky, trois opérations chirurgicales sont nécessaires pour le mettre hors de danger. Bien qu'il garde toujours de la vigueur, la situation de Fanaiky serait assez imprévisible.

L'urgence est plus que de mise, le bassiste Fanaiky hospitalisé et sous soins intensifs à l'hôpital d'Andohatapenaka doit être évacué dès que les dernières analyses auront été effectuées. « Suite au bilan que nous avons effectué, à part son rein, son cœur et ses yeux aussi sont gravement atteints. Ces organes nécessitent des opérations chirurgicales », indique sa femme Rentiharimalala Hajarisoa Lalaina Rabearimanana. La voix de cette dernière tente de faire apparaître un semblant de courage. Mais on ressent une vive inquiétude quand elle évoque le cas de son mari d'une voix parfois tremblotante.

Garder espoir. Il est maintenant tant de redoubler d'effort pour que les soins de ce monument de la musique malgache puissent être effectués en Inde. Aux dernières nouvelles, il a donc besoin d'une greffe du rein. Une opération du cœur sera aussi cruciale, les vaisseaux y ont été endommagés, ce phénomène est un des ravages du diabète. Les yeux n'ont pas été non plus épargnés après un examen du fond d'œil. Quand à Fanaiky, « le médecin nous a dit que la situation peut changer du jour au lendemain », a mis en avant Rentiharimalala Hajarisoa Lalaina Rabearimanana.

Les initiatives et les mouvements de solidarité ont été nombreux depuis plus de deux semaines. Le dernier en date a été le concert d'hier au Cc Esca Antanimena, avec une brochette de têtes d'affiche. Jaojoby Eusèbe, Olombelo Ricky, Rolf, Solo Andrianasolo, Jean Piso, Théo Rakotovao, Voahirana... Rien que cela, Fanaiky a déjà accompagné ou joué avec la majorité de ces artistes sur scène. Une fête sous le signe de la compassion et de l'amitié envers un maestro de la basse. La course contre la montre est donc lancée.