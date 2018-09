Madagascar: Beach soccer - Une qualification au forceps pour les « Barea »

C'était dur. Très dur avec cette qualification in extremis des « Barea » contre les Mozambicains qui ont concédé le score de 5 buts à 5 au Village touristique de Mahajanga l'après-midi de samedi.

Les « Barea » se sont qualifiés pour la « CAN Beach soccer », samedi à Mahajanga, en tenant les Mozambicains en échec au terme d'un match fou où les Malgaches avaient entamé les deux tiers temps avec une aisance déconcertante. Del qui faisait l'objet d'une surveillance étroite de la part des Mozambicains qui ont encore en mémoire les quatre buts du match de Maputo, parvint à ouvrir le score.

Puissant pointu. Giovani lui emboîta le pas en fustigeant le portier mozambicain. Angeluc, devant ses supporters, se rappela le bon souvenir des Majungais en marquant le troisième but malgache sur penalty.

À 3 à 1, on s'était dit que l'affaire est pliée car entre temps le Tuléarois Richard aggrava le score sur un puissant pointu.

Un score qui finit par réveiller les Mozambicains parvenant à revenir au score en un rien du temps et profitent d'un moment de flottement pour mener pour la première fois au score. À 4 à 5, la panique s'installa dans le camp malgache car il ne restait qu'une poignée de secondes. Le moment choisi par le Tamatavien Dada pour faire son entrée et marquer le but libérateur. Le ballon heurta le montant gauche des buts mozambicains avant de mourir dans les filets avec une explosion de joie du public. Logique car les Barea vont encore aller pour la troisième fois à la CAN, début décembre au Caire. Mais bien avant et selon les déclarations de l'entraîneur Solofo Ramarolahy, le groupe ira à Toamasina pour peaufiner sa préparation afin d'espérer être au top et pourquoi pas trouver d'autres joueurs capables d'apporter un plus à ces Barea. Car sur ce que les « Barea » ont montré, il va encore falloir secouer le cocotier pour retrouver la forme où Ymelda et ses amis sont devenus champions d'Afrique.