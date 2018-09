Madagascar: Rap - Samedi satisfaisant pour Bogota

Raboussa, une des fiertés de la bande, un rappeur qui a porté haut le clan Bogota a clôturé la fête, avec ses tubes comme « Tsiky sy tomany« , « Aleo izy ho any » et « Antanio ».

Un groupe persistant. Bogota est un clan de rap influent dans la capitale et dans certaines régions comme Toamasina, Antsirabe et Fianarantsoa. Avec Doubl'enn comme fondateur, le groupe a vu le jour lorsqu'il était encore étudiant en 1998. Maintenant il marque l'histoire de l'hip hop malgache. «Nous sommes une famille» dit le parrain Doubl'enn avec un sourire joyeux.

Une véritable «messe de rap» ce samedi dernier avec le clan Bogota au « Kianjan'ny kanto » Mahamasina. Avec Dj Diojay aux platines, la foule se laissait emporter en levant les mains. Animés par Laz de Otantika, les adeptes du rap malgache étaient en communion avec leurs rappeurs préférés. Presque six heures de «boom rap», tout le monde se sentait satisfait de la fête à Doubl'enn et ses compagnons. Beaucoup de rappeurs ont partagé la scène aussi bien ceux d'Antananarivo que ceux des provinces. Des aînés comme Farah, Raz Skall, Mista, Bouddah El taga le leader du groupe « Tangala Mainty », R.D.K même le chanteur de « Soul Roy » Rakoto sont venus chauffer l'estrade.

