Madagascar: Mahajanga - Mission et fonction des parlementaires

Le Sénat et l'Assemblée Nationale tiendront conjointement à Mahajanga les 25 et 26 septembre prochain la troisième édition des journées portes ouvertes du Parlement. L'objectif est de permettre aux citoyens de rencontrer leurs élus et représentants. Il est également question de découvrir les missions et fonctions de ces derniers afin de renforcer la confiance et les liens de la population envers les parlementaires et d'échanger sur des thèmes clés de la vie socio-économique de la région. Des stands et des espaces de dialogue seront installés dans la grande cour et la grande salle théâtrale de la Maison de la Culture de Mahajanga. Ce, dans le dessein de faire valoir les informations que le Parlement souhaite partager, et que la population aimerait obtenir.

Activités. Parmi les activités qui marqueront ces journées portes ouvertes du Parlement figurent des conférences, une audition publique sur la loi relative à l'élection législative, un forum socio-économique du Parlement et des organisations de la société civile de la région, des activités interactives avec les jeunes de Mahajanga à travers les concours de « Débat Parlementaire Ouvert » et un quizz sur la « démocratie et le parlement ». Des livres d'Or pour le Sénat et l'Assemblée nationale seront ouverts durant cet événement pour permettre aux citoyens d'exprimer leur perception et leurs attentes vis-à-vis des deux chambres parlementaires. Une grande exposition des rôles, missions, fonctionnements et réalisations du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi que leurs histoires respectives se tiendra sur la place publique durant les deux jours de l'événement.

Projet. L'organisation de cet événement est appuyée par l'EISA, la FES à travers son programme de coopération parlementaire soutenu par le Ministère des Affaires étrangères allemand, et le PNUD à travers le projet « Institutions Démocratiques Intègres Redevables et Crédibles » (IDIRC) financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix. Elle est également menée en collaboration avec la région Boeny, la Commune Urbaine de Mahajanga, et l'association des jeunes « Liberty 32 ». Faut-il rappeler que les deux premières éditions de cet évènement se sont tenues dans la capitale le 8 juin 2017 et à Toliara les 3 et 4 octobre 2017, avec plus de 3 000 visiteurs recensés. Cet évènement cadre avec les fonctions de représentation exercée par l'Assemblée nationale et le Sénat qui voient ainsi en la matière renforcée tout en permettant de rétablir la confiance de la population envers leurs représentants.