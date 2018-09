Madagascar: « Rallye International de Madagascar » - Les frères Ando-Rivo Randrianarivony intraitables

Périodiquement, ils sont là, au pays parce que l'herbe n'est jamais plus verte que chez soi. Plus »

Le duo Teddy - Herman à bord de la Ford Ranger du FMMSAM avec un temps de 2 h 33 mn 05.8 s complète le podium. Ce RIM a été un succès pour l'organisateur surtout le plan sportif et événementiel. Dans un mois se disputera la dernière manche des Championnats de Madagascar. Une ultime manche organisée par le club ASA Tana qui s'annonce serrée et intéressante.

Et de trois pour Ando-Rivo Randrianarivony cette année. Les deux frères du club FMMSAM ont remporté le Rallye International de Madagascar disputé le week-end dernier à Moramanga. Ils ont déjà pris les commandes dès la fin de la première journée. Ils ont remporté 12 épreuves spéciales sur les 14 au programme. Ils ont fini avec un cumul de 2h 24min 21,2sec. « Au départ, il y avait la pression car l'écart qui nous sépare de l'équipage de Tahina est infime. Ils ont rencontré un problème et on a pu saisir l'occasion pour mener la course en tête.

