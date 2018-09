Ile Maurice: Sucre - Rs 730 millions accordés aux petits planteurs

Autant de mesures prises par le comité ministériel sur le sucre mardi dernier et qui ont été avalisées par le Conseil des ministres vendredi 21 septembre. Au total, ce sont environ Rs 730 millions qui seront alloués aux petits planteurs pour la récolte cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agro-industrie Mahen Seeruttun lors de l'assemblée générale annuelle du syndicat des sucres ce lundi matin 24 septembre, à l'hôtel Le Labourdonnais, à Port-Louis. Le ministre a, également, plaidé pour une meilleure entente entre ceux qui travaillent dans les usines et les petits planteurs durant ces moments difficiles auxquelles font face le secteur actuellement.

Une compensation financière de Rs 1 250 par tonne de canne et un revenu additionnel de Rs 1 250 sur le sucre et la bagasse.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.