Ile Maurice: Affaire Boskalis - La déposition des officiers du CCID renvoyée à mardi

Il leur faudra patienter encore un jour.

Alors que les inspecteurs Rughunundun et Nutchetram du Central Criminal Investigation Department (CCID) devaient être entendus dans l'affaire Boskalis ce lundi 24 septembre, un renvoi pour demain a été demandé. La raison: Me Rashid Ahmide, Deputy Director of Public Prosecutions a informé la cour que des amendements doivent être faits au niveau de leurs statements.

Du coup, les inspecteurs seront interrogés et contre-interrogés. Il se pourrait également qu'ils procèdent à la lecture des dépositions de deux anciens cadres de la Mauritius Ports Authority.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa sont poursuivis pour corruption et entente délictueuse. Ils sont accusés d'avoir obtenu des pots-de-vin afin de favoriser la firme Boskalis par rapport à un contrat pour le dragage du Canal anglais dans le port. Les deux représentants néerlandais, Haak et Goëde, avaient affirmé avoir remis à Siddick Chady 30 000 dollars américains et 55 700 euros.