Rwanda: Burundi-Rwanda-HCR - Une rencontre tripartite en vue sur les réfugiés

Le ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, a annoncé qu'une réunion entre les trois partie serait envisagée à Genève, en Suisse, au début du mois d'octobre, pour entre autres discuter du rapatriement des réfugiés burundais en exil au Rwanda.

Pascal BarandagiyeBarandagiye a fait l'annonce après avoir assisté au rapatriement de mille un Burundais en provenance des camps de la Tanzanie. "Lors de son récent passage au Burundi, le secrétaire général du Haut Comissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a promis d'organiser une rencontre tripartite entre le Burundi, le Rwanda et le HCR [...] Il se pourrait même qu'au début du mois prochain, il y ait une rencontre entre les deux délégations à Genève ", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que le gouvernement burundais, en collaboration avec ses partenaires et notamment le HCR, va étendre les sites d'accueil et de transit des rapatriés pour accueillir plus de deux mille personnes par semaine puisque, a-t-il affirmé, "des demandes de rentrer continuent de se multiplier du côté de la Tanzanie". Il s'est réjoui du travail accompli dans le rapatriement des Burundais en provenance du Kenya, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo et a déploré l'attitude des autorités rwandaises qui "empêchent les réfugiés burundais de rentrer dans leur pays".

Plus de deux cent trente mille Burundais réfugiés dans les pays voisins et certains pays occidentaux se sont volontairement rapatriés depuis 2015, dont plus de trente six mille depuis 2017, a-t-on, appris.