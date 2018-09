Tunisie: La route est-elle balisée ?

Pour conclure, s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur rêve en cette année de centenaire, Khaled Ben Yahia et ses hommes doivent mettre les bouchées doubles. Un véritable stratagème pour Khaled Ben Yahia et de véritables guerriers sur le terrain pour les camarades de Youssef Belaïli.

Sur son chemin, l'EST risque de croiser le fer de nouveau avec Al Ahly du Caire. L'ES Sétif et Primeiro de Agosto sont aussi des adversaires coriaces.

Et même si le Tout-Puissant Mazembe a chuté et le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, s'est fait également éliminer, la route pour le sacre n'est pas balisée pour autant.

Le coach «sang et or» a su booster le moral de ses joueurs, bien étudier le jeu de l'Etoile et, surtout, tirer les enseignements de l'échec essuyé devant Ittihad Alexandrie en Championnat arabe des clubs. Un mal pour un bien, puisque les camarades de Rami Jéridi se sont fait une raison. Ils ont compris que remporter des victoires en Championnat de Tunisie n'atténuera pas la colère des supporters et que leur salut passe seulement par une consécration en C1 africaine.

Le coach «sang et or» a bien lu son match retour. Il a compris que l'entrejeu en est la clef. Et si Khaled Ben Yahia a battu Chiheb Ellili, c'est parce qu'il a adopté un meilleur schéma tactique.

