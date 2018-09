Ile Maurice: Husein Abdool Rahim au cœur d'une «bagarre» familiale

Même son de cloche du côté de la mère de l'enfant de quatre ans, qui, suivant cet incident, a fait une Precautionary Measure au poste de police de Rose-Belle, aux alentours de 1 h 40 hier matin. Se disant traumatisée par cet incident, elle relate que le frère de son époux était venu à son domicile aux alentours de 17 heures samedi, avant de repartir un quart d'heure après. Vers 23 heures, soutient-elle, il est revenu. Mais cette fois en compagnie de son époux et de trois policiers, munis de leurs «tonfas». Ces officiers, dit-elle, sont entrés dans sa maison sans donner d'explication et ne se sont pas identifiés.

Et pourtant, cette dernière, qui bénéficie actuellement d'un droit d'hébergement pendant le week-end, étant en instance de divorce, a reçu la visite de la politologue française Catherine Boudet Lingaya et d'Husein Abdool Rahim chez elle, à Nouvelle-France, samedi. Au vu de la situation, le mari, un enseignant de 39 ans, a sollicité la police de la localité. Et a demandé à celle-ci de l'accompagner pour voir son fils.

