Ile Maurice: Concours de beauté - La couronne au centre d'une dispute

C'est une histoire pour le moins insolite. Et la polémique a finalement été rapportée à la police par voie de Precautionary Measure par Laetitia Begue, qui avait remporté le concours de Miss Eco International en mars de cette année. Face à la police le 22 septembre, elle porte ses critiques contre Jerry Nayna qui lui réclamait sa couronne... .

En fait, le 11 septembre, sur Facebook, ce dernier poste un message : «Miss Eco International Mauritius Official Crown Property of Jerry Nayna Events was stolen from a hotel room on the 5th of August. Camera and witnesses has revealed who it was... » écrit-il.

Or, dans sa déposition à la police le 22 septembre, Laetitia Begue explique que depuis le 30 août, Jerry Nayna n'a eu de cesse de lui demander de lui rendre cette couronne en l'appelant et en lui envoyant des messages. Elle finira par appeler la Chief Executive Office du concours de beauté qui lui a conseillé de le faire pour en finir avec cette affaire. Et c'est ce qu'elle a fait le 22 septembre, indique-t-elle.

Et de lancer cependant un avertissement à Jerry Nayna, pour qu'il ne l'appelle plus ni ne publie des allégations à son encontre sur Facebook.

Que s'est passé-t-il exactement ? Nous avons contacté Jerry Nayna pour un éclaircissement. Mais ce dernier lancera simplement que : «Tout a été réglé.» L'on en saura pas plus.