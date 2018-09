Ile Maurice: Arrestation de Prabhagaren Saminada Chetty - Le rapport du FSL prêt dans un mois

Prabhagaren Saminada Chetty a été inculpé sous une charge provisoire de «Drug dealing: attempt to possess dangerous drug: MDMA (ecstasy) for the purpose of distribution». Le 14 juin, le suspect ainsi que Saravanen Magon, un étudiant de 21 ans et le Research Officer Dhillane Jacques Désiré Laval Legoff, 23 ans, ont été arrêtés en possession de 50 g d'ecstasy, dont la valeur marchande est estimée à Rs 750 000. Ils ont été interceptés à l'Immigration Square, à Port-Louis.

Me Gavin Glover, SC, assisté de Mes Yanilla Moonshiram et Segaren Veeramundar, a présenté une nouvelle motion pour que Prabhagaren Saminada Chetty soit libéré. Motion à laquelle, La position du Parquet est attendue. En cas d'objection, les débats auront lieu lundi 1e octobre.

Le rapport doit confirmer si les substances retrouvées en possession de Prabhagaren Saminada Chetty sont de la drogue. Or, celui-ci n'est toujours pas disponible. «Le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL) sera prêt dans un mois», a indiqué le représentant du FSL, ce lundi 24 septembre, devant la Bail and Remand Court.

