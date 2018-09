Ile Maurice: Cascade de Réduit - Egarés, deux randonneurs rentrent chez eux sains et saufs

C'est lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour que les deux randonneurs ont été pris au piège par l'obscurité. Si dans un premier temps, ils ont pu contacter les autorités, la batterie de leur téléphone s'est ensuite déchargée. Sollicités, le trentenaire et le sexagénaire racontent qu'ils ont poursuivi leur route jusqu'à Pailles et se sont réfugiés dans un coin où ils ont fait du feu pour se réchauffer. Aux petites heures ce lundi, après avoir passé la nuit sur place, ils ont regagné leur domicile.

Ils avaient profité du dimanche ensoleillé pour aller faire une randonnée à la cascade de Réduit. Sauf que ces deux habitants d'Albion, âgés de 31 et 60 ans respectivement, se sont égarés sur le chemin du retour. Ils ont pu regagner leur domicile sains et saufs ce lundi 24 septembre.

