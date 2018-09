Afrique: Salah, Modric, Ronaldo - Qui sera The Best 2018 ?

Liste complète des nominés pour The Best

Un premier prix a été déjà décerné. Il s'agit du prix FIFA pour la diversité qui récompense le travail d'associations qui luttent pour la diversité et contre la discrimination. Il est revenu à l'ONG kényane HODI (Horn of Africa Developement Initiative) salué pour ses efforts pour l'émancipation des adolescentes grâce au football.

Si c'est l'Award le plus attendu de la soirée, d'autres lauréats seront connus comme la meilleure joueuse, le meilleur entraineur masculin entre Didier Deschamps, Zlatko Dalic et Zinedine Zidane ou encore le plus beau but de l'année (Prix Puskas).

Jour J pour la grande cérémonie de récompenses des meilleurs acteurs du football mondial de la saison. C'est la 3è édition des The Best FIFA Football Awards. Un gratin de stars est attendu à Londres pour connaitre notamment le meilleur joueur de l'année.

