Tunisie: Hat-trick de Mohamed Filali

Le championnat semble déjà lancé à vive allure avec cette rencontre référence du groupe A. Volets buteur, Mohamed Filali, intenable, a réussi un triplé en faveur de l'ESJ. Le COM, à son tour, a tenté de tenir l'ESJ en échec suite à un doublé de Achraf Jomaa (28' et penalty transformé à la 78'). Victoire spectaculaire et méritée des insulaires.

Toujours au sein du groupe A, l'AS Ariana et l'AS Marsa se sont neutralisés un but partout. Malek Karda a annoncé les hostilités dès la 2' de jeu. Et Sami Naouali a transformé un penalty à la 18'. Tout a été décidé en début de rencontre lors de ce match. L'Olympique de Béja n'a pas raté son entrée en matière. Les Cigognes ont ainsi disposé du Sfax Railways Sport à Sfax même. La supériorité de l'OB a été matérialisée par Amir Dridi, buteur sur penalty à la 7', et Zoubaier Darragi à l'heure de jeu.

Festival offensif à Oued Ellil

Les deux derniers matchs du groupe A ont vu l'AS Oued Ellil battre le CS Korba (3-2) au cours d'un match ouvert et passionnant. L'ASOE a marqué grâce à un doublé de Cherif Kechrid (dont un penalty) et Haythem Ben Mbarek à la 55' de jeu. Le CSK ne s'est pas avoué vaincu et a tenté de répondre du tac au tac par Jemaiel Khemir et Bilel Galbi (sur penalty). Du côté de Siliana, l'USS s'est fait piéger par l'AS Soliman. Mohamed Ali Ben Hamouda a libéré les siens à la 87' de jeu. Dans le groupe B, le CS Chebba a créé la sensation en venant à bout de l'Olympique de Sidi Bouzid. Deux buts signés Khalil Bouhaouala et Ben Salem ont eu raison de l'OSB. Dans le même temps, le CS Djebeniana a été dominé par EGS Gafsa. Nadhir Abdennebi a vite fait de mettre Gafsa à l'abri.

A Kasserine, l'ASK a battu l' ES Hammam-Sousse (2-1).

Younes Mazhoud, Rami Tahi et le Sahélien Mohamed Ben Said ont été les buteurs de ce match. Enfin, deux rencontres se sont achevées sur un nul vierge. Il s'agit de SC Ben Arous-Stade Sportif Sfaxien et Jendouba Sport-SA Menzel Bourguiba.

Résultats

Poule A

ES Jerba-CO Médenine : 3-2

Sfax Railways Sport-Olympique de Béja : 0-2

US Siliana-AS Soliman : 0-1

AS Oued Ellil-CS Korba : 3-2

AS Ariana-AS Marsa : 1-1

Poule B

SC Ben Arous-SS Sfaxien : 0-0

Jendouba Sport-SA Menzel Bourguiba : 0-0

CS Chebba-Olympique Sidi Bouzid : 2-0

CS Jebeniana-EGS Gafsa : 0-1

AS Kasserine-ES Hammam-Sousse : 2-1