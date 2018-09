Gabon: LEGISLATIVES 2018 - Le soutien du Collectif des Jeunes de Melen à Kassa Mabika

Le Collectif des Jeunes de Melen reste confiant que leur candidat sera élu au soir du 06 octobre et aura une place de choix au Palais Léon-Mba.Aussi,Jean-Marie Kassa-Mabika reste t-il confiant et compte sur la jeunesse.

Suite à ce geste émouvant,Jean-Marie Kassa Mabika s'est exprimé et laissé parler son cœur. <<Étant natif de Melen, je suis très satisfait de l'acte posé par le Collectif des Jeunes de Melen. C'est pour encourager ma candidature, même s'il est vrai que nous ne sommes pas encore en période de campagne. C'est un geste très porteur qui démontre que ma candidature est approuvée par vous et bien d'autres>>.

Il y avait cette journée citoyenne.Elle s'est soldée par le nettoyage des ruelles de Melen suivi d'un repas au domicile du président du CJM est un appel au rassemblement des jeunes de Melen pour montrer leur attachement au candidat . << La journée citoyenne est une action posée afin d'ouvrir les bras au candidat pour qu'il sache que derrière lui, il y a des jeunes de Melen qui sont motivés. Connaissant bien le candidat et ses œuvres charitables,il peut compter sur nous>> dit Jean Wilfrid Minko, Conseiller en communication du candidat en lice aux législatives et locales .

Jean-Marie Kassa Mabika est candidat aux législatives et aux locales 2018 dans le département du Komo-Mondah a reçu le soutien du Collectif des Jeunes de Melen.Plusieurs raisons ont motivé ces jeunes à apporter leur appui à celui qu'ils estiment Notable et Natif de Melen.Pour ces jeunes,Jean-Marie Kassa-Mabika sait se rendre disponible à l'endroit des jeunes de sa localité. Face à leurs projets et préoccupations, il n'a jamais cessé de leur tendre la perche. << C'est un père du quartier qui nous soutient à chaque fois que nous avons un projet.Il est toujours derrière nous à chaque obstacle rencontré. A cet effet, nous le CJM avons décidé d'être derrière lui aux législatives et aux locales 2018 dans le département du Komo-Mondah>> affirme Stéphane Ngok président du CJM.

Tel un enfant qui témoigne de la gratitude à son père , la surprise du Collectif des Jeunes de Melen(CJM) ,ce vendredi 21 septembre a été bien perçue par Kassa Mabika.Ce dernier est candidat aux législatives et tête de liste aux locales 2018 dans le Komo-Mondah. En outre, il était question de l'organisation de la journée citoyenne suivie d'un repas offert par le collectif. Idée pensée par Stéphane Ngok, président du CJM et approuvée par l'ensemble des jeunes de Melen.

