Gabon: L'eau à LBV - Un véritable casse-tête pour les populations du quartier Chantier Moderne

Les populations du quartier Chantier Moderne(Libreville) éprouvent toutes les difficultés du monde pour s'approvisionner en eau. Elles ont recours à l'eau de puits et de pluie pour des usages domestiques.

Les populations du sixième arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville, plus précisément du quartier Chantier moderne sont bien loin de la modernité. Elles utilisent des méthodes archaïques pour s'approvisionner en eau. Des méthodes peu recommandables quand on connait les dangers que cela peut engendrer au niveau de la santé : maladie de la peau.

Ici, tous les matins, les populations se ruent vers les puits pour avoir de l'eau pour la lessive, les toilettes et pour la douche. Chose qui n'est pas du tout aisée, quand on connait le relief montagneux de ce quartier. Les populations n'ont pas choisi de le faire sur un coup de tête. Victime de nombreuses coupures d'eau et des factures exorbitantes de la société en charge de la distribution , "SEEG". Les populations de ce quartier ont décidé de faire comme elles peuvent pour s'en procurer.

Les ménages dépensent une petite fortune pour avoir ce précieux liquide . « Nous nous sommes mis à l'eau minérale dans mon domicile. Quand vous avez comme moi une famille de plus six âmes et un nouveau-né ce n'est pas du tout facile. Je dépense en moyenne 3.000Fcfa par jour » dénonce Michel,comme pour marquer son indignation face à la situation.

En saison pluvieuse, les populations utilisent beaucoup plus l'eau des pluies pour des usages domestiques, recueillie dans des bassines. Devant toutes les maisons, on peut voir des récipients qui sont prêts à recueillir de l'eau des pluies qui ruisselle du toit.

En attendant de voir ce problème connaitre un dénouement heureux, les populations vont continuer à faire comme elles peuvent. En cette période de campagne électorale, les politiques qui sillonnent le quartier font face à ce problème. « De l'eau dans nos robinets pour avoir notre vote » c'est la phrase qui est reprise en chœur par les populations à chaque causerie politique.