Gabon: Education - Une rentrée scolaire menacée par les élections

L'organisation des élections jumelées, législatives et locales, pourrait profondément perturber la rentrée des classes fixée au 1er octobre prochain.

Comme il est de coutume au Gabon, chaque année au mois d'octobre, les apprenants se préparent à regagner les salles de classe. Si la rentrée administrative est effective, il est trop tôt pour soutenir que la rentrée des classes le sera aussi. Depuis l'annonce officielle par le Centre gabonais des élections (CGE), de la tenue simultanée des législatives et des locales, un doute tourmente parents et élèves. Plusieurs écoles, servant de centre de vote, auront du mal à être prêtes pour accueillir les apprenants.

Les cours reprendront-ils avant novembre ? La campagne débute le 25 septembre en cours, le premier tour aura lieu le 6 octobre et le second tour devra aussi se dérouler. Nombreux parents et élèves veulent que le Ministère de l'Education nationale apaise leur inquiétude et surtout donne une confirmation face aux rumeurs qui disent qu'il n'y aura pas rentrée scolaire comme annoncé. Elève du Lycée Technique National Omar Bongo, Sarah ne cache pas son angoisse « le programme est long et nous ne le terminons jamais en 9 mois, qu'allons-nous faire en six mois ? ». Avec ces élections, le premier trimestre sera perturbé avec un calendrier raccourci ; sans oublier les grèves cycliques des enseignants et les différentes vacances scolaires.