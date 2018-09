Afrique: Basket-ball / Coupe du monde féminin-Groupe D - Les Lionnes signent un succès historique

Binetou Diéme et Yacine Diop (13 points, 7 rebonds) resteront sur le même tempo grâce à une bonne présence en défense mais aussi sur les phases offensives. Une tenue qui aura un écho favorable au tableau d'affichage. Le retour de Mame Marie Sy (10 points, 4 rebonds) dans le jeu intérieur donne plus d'allant au jeu intérieur.

Au retour des vestiaires, l'expérimentée Oumou Khayri Sarr, fait parler son registre technique. Le Sénégal prend le match à leur compte et va compter jusqu'à cinq points d'avance (33-29. 3e). A l'image de la meneuse Bintou Diémé, incisive sur le jeu de pénétration, le Sénégal tient le bon bout (46-45.8e). En laissant beaucoup d'espaces sur la ligne des trois points, les Lionnes vont vite subir les coups de boutoir des three pointers lettonnes.

Les deux équipes ne se lâchent pas et l'intensité est au rendez-vous. Avec une Maïmouna Diarra (14 pts, 11 rbds), impériale aussi bien sur les rebonds offensifs que défensifs, le Sénégal est dans le bon tempo (22-21.5e) et impose un mano à mano interminable à l'adversaire. Avant d'accéder à la pause avec un retard d'un point (28-29).

Sous la houlette de la meneuse Bintou Diémé et d'une Yacine Diop, en feu, les Lionnes ne tardent pas à prendre la mesure de leurs adversaires. Elles font jeu égal et réussissent à rester au contact de l'équipe balte au terme du premier quart-temps très disputé (17-19).

