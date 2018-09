Algérie: Le complexe de Bellara "un modèle incitatif pour d'autres partenariats avec l'Etat du Qatar" (ministre)

Les deux ministres algérien et qatari ont visité ensuite le port de Djendjen pour s'enquérir des capacités d'exportation vers les marchés internationaux et ont suivi un exposé détaillé du directeur de l'entreprise portuaire.

Il a également souligné l'impact socio-économique du projet pour la région en générant 1.800 emplois directs et plusieurs fois plus d'emplois indirects.

Du côté de la société mixte algéro-qatarie, le président du conseil d'administration du complexe, Mohamed Sakhr Hrami a mis l'accent sur l'attention et le suivi accordés à ce "pôle industriel important" comme "le prouve la visite qui lui est consacrée par les deux ministres algérien et qatari".

De son côté, M. Mohamed Ben Salah Essada a qualifié le projet "de grande réalisation et de modèle pour la coopération entre les deux pays frères" et a souligné l'attention étroite accordée par l'émir du Qatar et son premier ministre pour le suivi des travaux du projet.

Dans une déclaration à la presse, au cours de la visite au complexe en compagnie du ministre qatari de l'Energie et de l'Industrie, Mohamed Ben Salah Essada, M. Yousfi a souligné que cet "important" complexe est l'un des plus grands dans le continent africain.

