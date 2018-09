Algérie: Constantine - Le trio MaVeNa offre un grand moment de musique classique

CONSTANTINE - Le trio MaVeNa a offert, un grand moment de musique classique au public venu en nombre au Théâtre régional de Constantine (TRC) Mohamed Tahar Fergani pour assister au concert intitulé "De cordes et d'accords".

Le trio MaVeNa composé de Massimiliano Sinceri, Vera Ait Tahar et Nazim Ali Yahia a magistralement interprété dimanche, de chefs-d'œuvre classiques, offrant une belle escapade musicale à travers les siècles en revisitant avec beaucoup de maîtrise plusieurs courants musicaux tels que le baroque le classique ou encore le postromantique.

Une heure durant le public s'est délecté de la douce harmonie créée par le piano cristallin de Sinceri et le violon diaphane de Vera Ait Tahar et de Nazim Ali Yahia, le tout dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Les trois virtuoses attaquent le spectacle avec un extrait des "quatre saisons", d'Antonio Vivaldi, faisant passer, d'entrée, toute l'émotion de ce qui est sans nul doute l'un des concertos pour violons les plus célèbres de l'histoire de la musique.

Le trio d'artistes impressionne par son étalage de superbes sonorités et enchaîne par l'exécution parfaite de deux concertos de Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart, salués par des salves d'applaudissements à la fin de chaque partition.

Dans une complicité de tout instant, les musiciens reprendront par la suite des oeuvres relativement plus modernes signées Jerome Kern, Vicenzo Bellini et Igor frolov, étalant tout l'étendue de leurs talents et faisant montre d'une présence artistique hypnotique au grand bonheur du public du TRC.

Il est à noter que le concert De cordes et d'accords a été organisé par l'Institut culturel italien d'Alger en collaboration avec le ministère de la Culture et les théâtres régionaux de Constantine et d'Oran dans le cadre des rencontres musicales programmées pour le mois de septembre.

Le trio MaVeNa se produira le 25 septembre à 19H au théâtre régional d'Oran (TRO) puis deux jours plus tard à Alger à l'auditorium de la radio algérienne.