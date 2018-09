Algérie: Plus de 600.000 visiteurs à la forêt de Ben Aknoun durant l'été 2018

ALGER - La forêt de Ben Aknoun (Alger) est un espace familial de loisirs "privilégié", ayant enregistré plus de 600.000 visiteurs entre mai et août 2018, a indiqué lundi le directeur général de l'office des parcs, des sports et des loisirs (OPLA) de la wilaya d'Alger, Lyes Gamgani.

Dans une déclaration à l'APS, M. Gamgani a indiqué que la forêt de Ben Aknoun qui s'étend sur une superficie de 12 hectares est devenue depuis 2017 un espace de loisirs pour nombre de citoyens de la wilaya d'Alger et autres, en quête de détente loin des tracas de la vie quotidienne. Il a précisé dans ce sens que le nombre de visiteurs avait atteint plus de 600.000 durant l'été 2018 et que la forêt accueillait 5000 visiteurs par jour, notamment les week-end.

Pour sa part, le responsable de la forêt de Ben Aknoun, Rachid Kechad, a fait savoir que le mois de Ramadhan avait connu une affluence record des familles qui s'y réunissaient durant le Ftour et le Shour.

M. Kechad a dit que 22 agents de sécurité étaient mobilisés au niveau de cet espace, travaillant selon le système des permanences (jour et nuit), en vue d'assurer la sécurité des familles, faisant remarquer que l'accès à la forêt était autorisé toute la journée à titre gracieux pour tout le monde.

La forêt de Ben Aknoun est devenue également le lieu privilégié des sportifs de différentes disciplines, a souligné le responsable, ajoutant que certains d'entre eux ont confié qu'ils préféraient pratiquer le sport dans cet espace, plutôt qu'à Bouchaoui, en raison de la sécurité et de la propreté.

La forêt dispose également d'aires de jeux gratuits pour les enfants, de fast-food, outre un théâtre en plein air, des stades et une piste de course.

Pour de nombreux visiteurs, la forêt de Ben Aknoun est un espace familial privilégié pour la détente, en raison de la sécurité et de l'hygiène.