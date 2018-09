Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Paul Nzolani Kimbangui élu président du comité départemental de boxe pieds-poings

Le nouveau dirigeant a été désigné lors de l'assemblée élective extraordinaire du comité départemental de kick boxing qui s'est tenue le 23 septembre, au complexe sportif de Pointe-Noire.

Paul Nzolani Kimbangui est à la tête d'un bureau composé de trois personnes, notamment un secrétaire, Michel Pemba; un trésorier, MahoueneBakala; et un membre Pacifique Mapembi.

Outre l'élection, les participants à la rencontre ont aussi saisi l'occasion pour examiner et adopter le programme d'activités de la saison sportive 2018-2019 de la ligue départementale de karaté et arts martiaux de Pointe-Noire qui débutera le 7 octobre.

Ces retrouvailles se sont déroulées en présence du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de la ville côtière, Joseph Biangou Dinga; du président de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires, Michel Malalou Makanga; des membres du comité départemental de cette discipline et des invités.

Mongo Tselane et Gerry Blaise Bolle, respectivement troisième vice-président de la fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires et président de l'Association congolaise de boxe pieds-poings ont participé également à ces assises.