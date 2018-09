Congo-Brazzaville: Recettes fiscales - Vers l'instauration de timbres électroniques

Enfin, un nouveau site de formation est même créé pour initier les cadres à l'usage des services numériques et essayer de vulgariser ces réformes. Désormais, les ordonnateurs publics vont émettre et recevoir des formulaires des dépenses sur une plate-forme mise au point. « La formation en ligne permet de faciliter l'accès à toutes les administrations », a indiqué Guy Noël Londongo, le directeur du système de l'information auprès du ministère des Finances et du budget.

D'autres réformes sont également en cours d'exécution, cependant, mieux avancées, notamment l'interconnexion des services des impôts et des douanes. Les travaux de l'extension se font à partir des centres de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le projet est jugé primordial par les partenaires du Congo, dont la Banque mondiale, qui en assure la facilitation.

L'objectif de la réforme, a rappelé le directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, Henri Loundou, est de mettre en place un système électronique pour dématérialiser et automatiser la collecte des recettes de timbre. L'étude de faisabilité est déjà finalisée de même que le cahier de charges.

