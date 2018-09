Algérie: Corruption - Pour le patron de la Fédération, la BBC n'apporte rien de nouveau

«Je ne peux pas nier et dire que la corruption n'existe pas. Nous savons qu'elle est bien présente. En tant que fédération, nous avons pris toutes nos dispositions pour combattre ce fléau en installant une commission d'éthique et de fair-play, dont le statut lui permet de saisir la justice ».

«Ces problèmes de corruption, on en entend parler depuis des années et à partir de là, on peut dire que cette enquête de la BBC n'apporte réellement pas de faits nouveaux. Maintenant est-ce parce que c'est la BBC qui le révèle qu'on doit se comporter différemment ? Je précise que la BBC se réfère à une période durant laquelle l'actuel Bureau fédéral n'était pas en place », a déclaré Zetchi dans des propos relayés par Le Buteur.

