Gabon: Suite au refus de Papa Aubameyang, Cousin seul patron

C'est donc la fin de l'imbrioglio né ce week-end suite à la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang contre la Fegafoot (Fédération gabonaise de football). Cette dernière avait plus tard rejeté la faute sur le ministère des Sports. « Nous avons travaillé jusqu'à présent en parfaite harmonie avec la fédération sur le choix du sélectionneur. S'il y a eu un léger couac dans la communication, cela se gère, il n'y a pas péril en la demeure« , a indique Alain Claude Billie by Nze, patron des lieux aujourd'hui

« C'est une grande fierté en tant qu'ancien capitaine de cette équipe de pouvoir l'entrainer. C'est un rêve qui se réalise. Après la mission est lourde, mais je suis prêt. On va travailler dans la discipline et la rigueur« , a indiqué le joueur passé notamment par le Racing Club de Lens. Cousin a pour objectif de qualifier les panthères pour la CAN 2019. Dans les éliminatoires, le Gabon compte 1 points après deux matchs.

