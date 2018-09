Tunisie: Dridi sera-t-il l'homme de la situation ?

L'équipe, en dépit d'un effectif riche, est loin d'être prête à tous les niveaux et peine encore à retrouver ses repères, voire son efficacité de l'exercice écoulé où elle a constitué une révélation.

Une décision prise par le comité directeur dans l'espoir de créer le déclic et, de surcroît, permettre au groupe très affecté par une préparation d'inter-saison très perturbée de rebondir avant qu'il ne soit trop tard. Après des contacts entrepris avec certains entraîneurs libres de tout engagement, le choix a été fixé sur L. Dridi. Ce technicien doué, malgré son jeune âge, a laissé partout où il est passé de très bonnes impressions au ST, au SG, en passant par le CAB et le CSS, la dernière équipe qu'il a entraînée avant de se retirer de la scène.

Engagé pour un bail de deux saisons à l'issue d'une réunion avec El Belli au cours de laquelle les deux parties se sont mises d'accord sur les principaux objectifs de cette saison et la prochaine. Redresser la barre pour faire sortir l'équipe de la situation embarrassante dans laquelle elle se trouve actuellement et poursuivre après le travail pour qu'elle retrouve son vrai standing avec, bien sûr, un football offensif et un classement honorable, à la fin de la saison. «Après une inactivité de quelques mois rien que pour me reposer et prendre un peu de recul, au premier contact de si Ahmed j'ai donné directement mon accord de principe car c'est un grand honneur pour moi d'entraîner une équipe de la valeur et du standing de l'USM qui m'a vraiment épaté la saison écoulée par son football limpide et châtoyant.

De plus, la ville de Monastir est un vrai bastion du football où les citoyens connaissent et savourent très bien le football de qualité. Toutefois et bien que je n'aie pas une idée assez suffisante de l'effectif disponible, les trois semaines de repos du championnat de la ligue 1 me permettront de voir de près tous les joueurs et évaluer aussi bien leurs qualité physique que technique. Ma tâche ne sera pas de tout repos car il faut profiter au maximum de cette trêve pour espérer entretenir une condition physique précaire et des automatismes pas complètement rodés. Certainement qu'on va voir tout ceci à travers des tests d'application entre les joueurs eux-mêmes ou face à des équipes de la Ligue 1, elles aussi, en pleine période de préparation. La situation n'est pas du tout alarmante et j'espère de tout mon cœur qu'à l'occasion de la reprise, le groupe sera fin prêt à tous les niveaux pour espérer rebondir.

Un défi certes difficile mais qui reste possible grâce au sérieux et l'application des joueurs et le soutien inconditionnel du comité et des supporters. C'est vraiment génial puisque mon premier entraînement sur la pelouse de ce fameux stade Ben Jannet a coïncidé avec la présence d'une assistance record, venue m'encourager ce qui dénote que cette ville très attachée à son équipe, vit et respire le football», a-t-il conclu.

Un staff homogène, un menu alléchant...

Dridi qui n'a pas oublié de rendre hommage lors de sa première conférence de presse à ses deux prédécesseurs, L.Rhim et K.Kolsi, pour le travail qu'ils ont accompli à la tête de l'équipe en dépit des conditions difficiles, a choisi ses deux collaborateurs en l'occurrence Z. Zioud comme adjoint et Med Loumi comme préparateur physique, deux techniciens dont on dit beaucoup de bien et avec lesquels il a travaillé auparavant. Volet préparation, Dridi a mis en place un programme alléchant et varié, allant de la préparation purement physique à celle technico-tactique.

Les séances matinales seront consacrées à améliorer l'endurance chez les joueurs pas tellement au point. Celles de l'après-midi au terrain annexe seront axées sur l'approche tactique, histoire de huiler davantage les automatismes et essayer de nouvelles combinaisons susceptibles de donner plus de tonus et de profondeur à l'animation offensive où une attention particulière a été accordée aux attaquants pour améliorer la concrétisation devant les buts adverses. Cette programmation riche, étalée sur trois semaines, aura certainement son effet positif sur le groupe pour retrouver ses repères et par conséquent son football léché et efficace avant son prochain déplacement difficile à Sousse pour affronter son voisin de l'ESS pour le compte de la quatrième journée. En attendant ce rendez-vous très important, Dridi, qui a vu à l'œuvre ses joueurs en match amical disputé dimanche à Monastir contre le SG, apportera certainement sa touche à un ensemble avide de rachat et qui est déterminé plus que jamais à retrouver vite son élan perdu... attendons voir...