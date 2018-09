Tunisie: Hôtellerie - Pour une activité exportatrice

Il recommande également que les impôts et taxes appliqués au secteur soient au même niveau que ceux des destinations concurrentes, et ce, pour maintenir la compétitivité du produit touristique tunisien sur le marché international.

Par ailleurs, le Comité directeur demande une révision de la convention collective pour l'adapter aux réalités du marché du travail et à l'évolution de l'activité touristique et des métiers dans le secteur hôtelier.

Le Comité directeur souligne que, depuis 2011, la masse salariale a augmenté de 50% et qu'elle représente désormais entre 30% et 50% (voire plus) des charges de l'entreprise (le poste le plus important). De ce fait, cette augmentation entraîne un déséquilibre préjudiciable et inquiétant dans la structure financière des entreprises hôtelières dont le chiffre d'affaires a régressé, mettant en danger leur survie.

