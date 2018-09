Tunisie: La peur des concessionnaires

Selon M. Mahjoub, elles peuvent être commercialisées à un prix inférieur à 20.000 dinars mais dans un cadre précis.

Tout en saluant la décision du chef du gouvernement Youssef Chahed prévue dans la loi de finances 2019, il redoute de nouvelles dévaluations du dinar face à l'euro qui risquent d'entraver le succès de l'application de cette mesure. C'est une décision qui se tient vraisemblablement mais sous certaines conditions.

Un autre son de cloche auprès de l'Utica est devenu nécessaire afin de voir s'il y a une convergence sur la question de la révision du prix des voitures populaires. Des mesures seront prises pour permettre de réduire les prix des voitures populaires au profit des familles à moyen revenu. La faisabilité de cette opération de réduction du prix comporte des mesures sur le plan social et fiscal nécessaires à connaître. Beaucoup de questions restent en suspens. Dans quelle mesure la tendance négative de la convertibilité du dinar face à l'euro peut-elle entraver la réussite de ce mécanisme ? La baisse du prix de la voiture populaire de 30.000 à 20.000 dinars est-elle réellement envisageable ? Quelles sont les mesures en matière de fiscalité qui doivent être préconisées pour atteindre la palier en dessous des 20.000 dinars défendus par le chef du gouvernement ?

Une annonce précipitée...

Monôom Boussarsar, vice-président de la chambre des concessionnaires automobiles de l'Utica, salue cette décision mais émet certaines réserves liées à l'activité des concessionnaires auto. L'annonce faite par le ministre du Commerce Omar Behi autour d'une baisse de 15% effective sur les voitures populaires à partir de janvier 2019 avoisinera les 16% de l'avis de M. Boussarsar. Entre les droits de consommation et la TVA qui resteront à définir, ce taux baissier sera appliqué sur le prix de revient de l'automobile et non sur le prix d'achat. Pour déterminer le prix de vente réel et final de la voiture populaire, il y a plusieurs considérations dont il faut tenir compte : «Les droits de douane, le transport, les assurances, les frais financiers et annexe définissent le prix de revient. On appliquera le nouveau taux sur ce prix. Le taux de droit de la consommation est de 10%, tandis que celui de la TVA est de 7%. L'Etat octroie par ce mécanisme une part fixe de mille dinars à tous les concessionnaires quels qu'ils soient».

Conditions d'octroi

Ce privilège est octroyé au Tunisien qui paie un impôt annuel inférieur à cinq mille dinars. De plus, il ne doit pas avoir acheté une voiture populaire sur les sept dernières années aussi bien lui que sa conjointe et vice-versa. S'il remplit ces deux conditions, il peut alors postuler pour l'achat d'une voiture populaire. Voulant profiter de cette aubaine, de nombreuses personnes ont décidé d'attendre le début de l'année prochaine pour profiter de la réduction du prix des voitures populaires. Ce qui suscite la grogne des concessionnaires automobiles de voitures populaires qui se plaignent du manque à gagner découlant des stocks de voitures populaires qui n'ont toujours pas été écoulées, faute d'acquéreur. «Que vais-je faire d'ici la fin de l'année des trois cents voitures qui me sont restées sur les bras ? Le quota annuel de cinq mille voitures par concessionnaire est trop large par rapport à la demande du marché local», se plaint ce concessionnaire.

De son côté, M. Boussarsar a mis l'accent sur la finalisation du projet de loi qui permettra de faire bénéficier un plus grand nombre de personnes de ce privilège social. Seul bémol : les Tunisiens qui perçoivent un salaire moyen de 1.500 dinars ne pourront pas bénéficier de cette mesure et acquérir une voiture populaire à 20.000 dinars car ils n'y ont pas droit. Cette catégorie qui fait partie de la classe moyenne se retrouve finalement entre le marteau et l'enclume dans la mesure où elle ne peut pas profiter de cette décision qui cible en fait les personnes qui font également partie de la classe moyenne mais qui sont moins nanties et qui perçoivent un salaire moins élevé que le leur et qui paient un impôt annuel inférieur à cinq mille dinars.

Sur les ondes d'une radio nationale samedi matin, l'animateur a évoqué une arnaque (sic) qui ne tiendrait pas debout. Selon lui, le prix de la voiture populaire ne connaîtra pas une baisse importante comme dans les proportions annoncées et décidées par le gouvernement. Cette mesure qui promet monts et merveilles connaîtra-t-elle un franc succès à même de doper le marché automobile qui traverse une crise inédite cette année avec la chute de 27% du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 ? Qui vivra verra !