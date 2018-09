Tunisie: Il n'est jamais trop tard pour bien faire

Choix et alternatives

Pour le staff technique des Aghlabides, le match contre l'USM a révélé une carence offensive, surtout avec le manque d'efficacité de Mohamed Laâouichi à plusieurs reprises. Peut-être lui faudra-t-il encore un peu de temps pour retrouver ses repères ? Et le coach aghlabide de souligner : «Nous avons remarqué une progression dans le rendement du groupe malgré les bévues de placement et le manque d'expérience des jeunes joueurs lancés pour leur première saison avec les seniors. Je pense qu'une gestion adéquate de l'effectif est essentielle pour continuer à travailler dans les meilleures conditions. Au cours de cette première phase de la compétition, nous avons besoin de l'apport de chaque joueur non titulaire et je pense que la participation régulière au cours des rencontres amicales est une bonne préparation pour les prochaines rencontres officielles en cas de nécessité. Donc, certains joueurs d'expérience seront soumis à un rythme soutenu pour rattraper le retard de la préparation et garder toute leur compétitivité».

Révision administrative

Depuis la désignation du comité provisoire, les nouveaux dirigeants du club ont entamé leurs fonctions en vue de ravitailler le budget du club et parer à certaines difficultés. Des pourparlers ont été engagés avec les joueurs dans les différentes sections pour dépasser les soucis budgétaires et assurer un bon déroulement de la préparation pour la prochaine phase du championnat. Les responsables aghlabides se sont orientés vers les catégories des jeunes pour revoir la stratégie du travail des entraîneurs des jeunes. La désignation de l'enfant du club Tawfik Ben Fraj à la tête de la section handball a été applaudie par les supporters, vu sa discipline et son expérience. D'ailleurs, les joueurs ont repris les entraînements après la grève de la semaine dernière. Selon les proches du club, la Chabiba entrevoit l'espoir avant la prochaine AG élective prévue le 26 octobre prochain.