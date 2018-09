Tunisie: «Des moyens dérisoires pour les jeunes»

Cependant, c'est rare de voir ces éléments briller avec ces clubs seniors. Le souci du résultat et les engagements de ces équipes dans les compétitions continentales obligent ces clubs à s'orienter vers le recrutement de joueurs de haut niveau pour renforcer leur effectif. Les jeunes sont obligés d'évoluer sous d'autres cieux».

«Lancer une stratégie pour l'avenir»

« Nous remarquons des faiblesses dans certains clubs connus par la qualité de leurs jeunes talents. Le cadre social de ces clubs est favorable pour continuer à travailler : le sport est le seul moyen de distraction. Malheureusement, des clubs, comme le COT, l'OB, le SRS, ont eu des difficultés financières et n'ont pas résisté au professionnalisme. D'autres clubs comme la JSK, le CSHL, le CAB et l'ASM, enfantent chaque saison plusieurs talents pour les transférer et subvenir aux besoins de leur club d'origine. Cette saison, nous avons lancé plusieurs éléments issus des jeunes de la Chabiba. Nous sommes conscients que c'est une aventure de faire confiance aux jeunes à cause de l'enjeu et la pression.

Un jeune a besoin d'encouragement et d'assistance pour continuer à travailler et briller. Je pense qu'il faut penser à des projets de partenariat entre différents clubs. Ceux aux ressources budgétaires importants se chargent de financer les «petits» clubs. Cette stratégie nous permettra de voir d'autres talents dans notre championnat, comme Dhaouadi, Chermiti, Sellami, Derbel, Ben Nacer et autres. Ces jeunes talents seront capables de procurer des ressources à leurs clubs d'origine et renforcer les autres clubs avec des moyens monétaires qui ne reviennent pas cher».